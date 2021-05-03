Игорь Шуневич покинул пост генерального директора ХК «Динамо-Минск». И вот из-за чего

Новости Беларуси. Игорь Шуневич покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Срок действия соглашения истек.
Новости Беларуси. Игорь Шуневич покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Срок действия соглашения истек.
На пост руководителя клуба Шуневич был назначен в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне минчане впервые за четыре года сумели выйти в плей-офф. Кто будет новым генеральным директором, пока неизвестно.