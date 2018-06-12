Теннисная федерация опубликовала новый мировой рейтинг: среди белорусов лучшие – Арина Соболенко и Илья Ивашко

Новости Беларуси. После завершения «Roland Garros» международная теннисная федерация обнародовала новые мировые рейтинг-листы в мужских и женских одиночных разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начнем с мужчин. Звание первой ракетки мира сохранил за собой испанец Рафаэль Надаль.

В тройку лучших также вошли легендарный швейцарец Роджер Федерер, а также молодой немец Саша Зверев. В топ-5 оказались аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро и хорват Марин Чилич. Лучшим среди белорусов стал Илья Ивашко. Он поднялся на четыре места и занимает 115 место.

А вот для Владимира Игнатика месяц оказался не очень удачный. Белорус опустился сразу на 11 позиций и расположился на 213 строчке. Егор Герасимов остался на 245 позиции. Значительный прогресс у Сергея Бетова – сразу 25 позиций вверх и как итог 448 место.