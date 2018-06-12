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Тай-брейк решил судьбу. Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в турнире в Хёртогенбос

12 июня 2018 13:19
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Новости Беларуси. Александра Саснович неудачно стартовала на турнире в нидерладском городе Хёртогенбос, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тай-брейк решил судьбу. Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в турнире в Хёртогенбос-1

Уже в стартовом круге белоруска нарвалась на старую знакомую – американку Коко Вандевеге. В первом сете игра у Саснович откровенно говоря не ладилась и как итог – поражение со счетом 2:6. Но в перерыве Александра смогла взять себя в руки и дать бой сопернице.

Во второй партии теннисистки шли гейм в гейм и только тай-брейк решил его судьбу. Увы, но наша Саша его полностью провалила. Вандевеге побеждает 6:2, 7:6 и идет дальше. Матч продолжался 1 час и 49 минут.

# Теннис # Фотофакт

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