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Теннис. В Минске стартовал турнир Royal Cup Open

11 июня 2018 15:23
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Новости Беларуси. От профессионального тенниса – к любительскому. В Минске 9 июня стартовал Royal Cup Open – турнир для белорусской столицы уже традиционный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отличие от открытого чемпионата Франции, игры проходят на харде. Параллельно идут розыгрыши в мужском и женском разрядах. У девушек турнир категории «Мастерс», у парней – «Челленджер». Несмотря на любительский статус соревнований, борьба тут кипит, причем не только из-за жаркой погоды.

Финальные игры турнира и у парней, и у девушек пройдут 16 июня.

Подробнее – в видеоматериале.

# Теннис

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