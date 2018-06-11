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Белорусы Мазурина и Липский дисквалифицированы за допинг на четыре года

11 июня 2018 15:00
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Новости Беларуси. Дисциплинарная антидопинговая комиссия приняла решение дисквалифицировать двух белорусских спортсменов на четыре года за использование допинга.  

По сведениям НАДА Беларуси, такое решение вынесено в отношении Анастасии Мазуриной (лёгкая атлетика, метание) и Артёма Липского (академическая гребля).  

В допинг-пробе Липского обнаружен метаболит одного запрещённого в спорте вещества, в допинг-пробе Мазуриной – шесть метаболитов.  

У Анастасии аннулированы достижения с 30 ноября 2017 года, у Артёма – с 20 декабря 2017 года.  

Зимой 2018 года директор НАДА Беларуси рассказывал о проверках белорусов на допинг. 

«По всему миру количество тестов растёт ежегодно» (подробнее здесь).  

# Белорусские спортсмены # Анастасия Мазурина # Артём Липский

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