Белорусы Мазурина и Липский дисквалифицированы за допинг на четыре года

Новости Беларуси. Дисциплинарная антидопинговая комиссия приняла решение дисквалифицировать двух белорусских спортсменов на четыре года за использование допинга.

По сведениям НАДА Беларуси, такое решение вынесено в отношении Анастасии Мазуриной (лёгкая атлетика, метание) и Артёма Липского (академическая гребля).

В допинг-пробе Липского обнаружен метаболит одного запрещённого в спорте вещества, в допинг-пробе Мазуриной – шесть метаболитов.

У Анастасии аннулированы достижения с 30 ноября 2017 года, у Артёма – с 20 декабря 2017 года.

Зимой 2018 года директор НАДА Беларуси рассказывал о проверках белорусов на допинг.