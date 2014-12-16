Прыжки в воду: как тренируются спортсмены и зачем намазывают ноги кремом для бритья

Так видят соревнования по прыжкам в воду зрители. Однако несоизмерима большая часть от них скрыта. Именно в подобных залах, на самом деле, начинаются все без исключения старты. Спортсмены появляются здесь часа за два до выхода в бассейн. Вначале, естественно, разминка.

Нужно разогреть каждую мышцу. От качественной разминки во многом зависит не только результат, но и здоровье прыгуна в воду. Ведь если недорастянулся, при входе в воду травмы не избежать.

Вадим Каптур:

Меня плечи больше всего беспокоят. Потому что все время вход вниз головой, нагрузка идет на плечи, на локти, на кисти. Я закачиваю, каждый день эти упражнения на закачку плечей, кистей. Это все нужно обязательно делать.

Дальше – батут. Прыгают не ради забавы. Здесь прыжок, который, кстати, длится не более двух секунд, раскладывают по частям и доводят до автоматизма.

Исполнить свою программу целиком практически нереально – элементарно не хватает высоты. Но подкорректировать вращение, вход в воду или же раскрытие всегда можно.

Вадим Каптур:

Прокручиваешь для себя важные моменты, о чем тренер говорит. Например, сейчас проследить за руками или за головой. Вот об этом стараешься думать. Раз – это получается. Дальше уже отработано, тысячи раз мы их делаем.

И только потом спортсмен наконец-то появляется в бассейне. Правда, на вышку все равно никто сразу не идет. Пара минут под душем – не ритуал, а крайняя необходимость: нужно смыть пот и как следует намокнуть. Без этого может распасться группировка, за что судьи непременно снимут баллы.

Кстати, здесь очень помогает крем для бритья. Его используют не совсем по назначению, натирая ноги. Он не скользит и помогает лучше держать фигуру.

Все. Теперь можно наконец подняться на 10-метровую высоту. Сюда редко пускают телевизионщиков. Примерно так смотрит спортсмен на водную гладь. Что ни говори, а дух захватывает. И отсюда нужно не просто прыгнуть солдатиком, а накрутить элементов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Вадим Каптур:

Такой же профессиональный первый прыжок в лет 10 я прыгнул, что-нибудь несложное. Было приятно от того, что я все-таки смог прыгнуть. Я еще был маленький, в основном дети моего возраста прыгают с «троек», с «пятерок». Когда поднимаешься, дрожи нет. Бывает после длительного перерыва, например, после отпуска немного дух захватывает. Но так, чтобы прямо страха панического, нет.

Ошибки караются. И не только судьями. Травмы, к сожалению, постоянный спутник прыгунов. Сия участь не обошла и Вадима. На Кубке мира при разминке он получил серьезное повреждение, которое едва не поставило крест на карьере.

Вадим Каптур:

Я тот день очень плохо помню, практически ничего не запомнилось с того дня. Буквально пару раз приходил в себя непосредственно когда меня везли в больницу, когда мне делали эту операцию. Было страшно не то, что это опять со мной произойдет, а просто перешагнуть и дальше прыгать. Поэтому, в принципе, не очень сложно и не сказать, что довольно легко. Но я это перешагнул, забыл, оставил в прошлом.

Тем не менее он не сдался. Он вернулся в спорт. Он прыгает злосчастный прыжок. И он, естественно, грезит олимпийской медалью.