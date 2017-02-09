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«Золотая шайба»: «Грифоны» из Центрального района заняли первое место в подгруппе А

09 февраля 2017 18:41
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Юношеский хоккейный турнир «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе набирает обороты. 9 февраля на льду за первое место в подгруппе А сошлись «Грифоны» из Центрального района и «Олимпия» из Первомайского. С самого начала ребята с севера столицы сражались за каждый вброс и достойно отражали натиск спортсменов из центра.

Однако упорство «Грифонов» взяло свое. Результат – 8-1.

Владислав Беленков:
Очень сильный противник. Тяжело играть, хорошие районы. Но приятно.

Из подгруппы выйдут все команды, кроме последней.

13 февраля состоятся полуфинальные игры, а 14 – ледовое сражение за третье место и финал.

На первенстве Республики столицу представят две лучших дружины. А 16 февраля начнется розыгрыш турнира в старшей возрастной группе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Золотая шайба # Владислав Беленков

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