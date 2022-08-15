Поединок «Шахтёра» и «Днепра» завершил 17-й тур ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Программу 17 тура футбольного чемпионата Беларуси 15 августа завершил поединок солигорского «Шахтера» и могилевского «Днепра», сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого тайма счет 3:0 в пользу горняков.

Из итогов тура отметим два результата. Брестское «Динамо» оттолкнулось от дна турнирной таблицы, добыв волевую викторию со счетом 2:1 над «Ислочью». БАТЭ не смог удержать победу над «Белшиной». В поединке зафиксирована ничья – 2:2. Тем не менее этот результат позволил борисовчанам сохранить лидерство в чемпионате.