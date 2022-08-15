«Это очень большой плюс». Белорусским велоспортсменам помогают тренироваться россияне

Примечательно, что медали Чемпионата Беларуси разыгрывались в олимпийских дисциплинах, а награды национального первенства – в неолимпийских. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: элита, молодежь и юниоры. В состязаниях принимали участие сборные областей, города Минска, а также команда Российской Федерации. Победителями в дисциплине омниум стали – у женщин Анна Терехова, у мужчин Евгений Королек. В командной гонке преследования на четыре километра у женщин викторию праздновала сборная Республики Беларусь. В этой же дисциплине, но у мужчин, победу одержали спортсмены велоклуба «Минск».

Татьяна Шаракова, старший тренер национальной команды Беларуси по велоспорту:

Важность этих соревнований всегда присутствует. Нам помогают, конечно же, наши собратья-россияне. Очень важно, что они к нам приезжают, потому что тем самым они дают нам немножко скорости. И возможность посоревноваться на других скоростях. В спринте россияне, мы знаем, одни из сильнейших в мире. И для наших спринтеров это очень большой плюс. Набраться немножко опыта, навыков. И поскороститься с ними. Естественно, для темпа сейчас не приехали спортсмены-темповики. И мы соревнуемся сами между собой. Тем не менее чемпионат страны – это всегда приятно и важно для каждого спортсмена.