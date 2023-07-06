Прямой эфир

Минское хоккейное «Динамо» заключило пробный контракт с Дмитрием Знахаренко

06 июля 2023 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» продолжает комплектовать состав на новый сезон. Очередным новичком может стать Дмитрий Знахаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» заключило пробный контракт с Дмитрием Знахаренко-1

С исполнителем заключен пробный контракт. Минувший сезон хоккеист провел в солигорском «Шахтере», с которым выиграл регулярный чемпионат. Впрочем, и с «зубрами» его связывает история. В форме белорусского полпреда в КХЛ Знахаренко провел 6 сезонов. И суммарно в 297-ти матчах набрал 23 очка. Амплуа – защитник.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Знахаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу досрочно вышла из группы в квалификации к ЧМ
06 июля 2023 12:01

Сборная Беларуси по пляжному футболу досрочно вышла из группы в квалификации к ЧМ

Илья Ивашко на Уимблдоне начал с победы над аргентинским теннисистом
06 июля 2023 11:59

Илья Ивашко на Уимблдоне начал с победы над аргентинским теннисистом

«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»
05 июля 2023 19:28

«Приехали бороться за медали и сдержали своё слово». Белорусские атлеты о I летних играх «Дети Приморья»