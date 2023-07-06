Минское хоккейное «Динамо» заключило пробный контракт с Дмитрием Знахаренко

С исполнителем заключен пробный контракт. Минувший сезон хоккеист провел в солигорском «Шахтере», с которым выиграл регулярный чемпионат. Впрочем, и с «зубрами» его связывает история. В форме белорусского полпреда в КХЛ Знахаренко провел 6 сезонов. И суммарно в 297-ти матчах набрал 23 очка. Амплуа – защитник.