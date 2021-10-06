Теннис. Стали известны соперницы белорусок на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. По завершении второго круга квалификации стали известны соперницы белорусок на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Фигурируют две белоруски – Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Саснович, 100-й номер рейтинга, в стартовом поединке встретится с Марией Серрано, которая занимает 71-ю позицию, из Колумбии. А экс-первая ракетка мира, Виктория Азаренко, нынешняя 32-я позиция, начнет борьбу за титул с 1/32 финала, где сразится с победительницей пары Магда Линетт – Ребекка Петерсон.