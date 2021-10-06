Чемпионат мира по борьбе в Норвегии. С кем уже сразились белорусы и каких успехов добились?

Новости Беларуси. Чемпионат мира по борьбе принимает столица Норвегии. После выступлений мужчин на ковер вышли женщины. Серебряный призер Рио Мария Мамошук в весе до 65 килограммов уже успела одержать верх над представительницей Казахстана – 4:0, а вечером белоруска поборется за бронзу в схватке с представительницей США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Зименкова в весе до 72 килограммов также успешно стартовала в утешительной схватке, обыграв болгарку – 8:5. Еще одна наша соотечественница Наталья Варакина в весе до 50 килограммов всухую обыграла соперницу из Литвы – 7:0, а затем уступила монголке – 0:4.

Юлия Писаренко в весе до 57 килограммов уступила болгарке – 0:10. С азербайджанкой в 1/8 финала расправилась наша Кристина Сазыкина в весовой категории до 59 килограммов – 8:4, а в борьбе за полуфинал, увы, уступила американке – 2:8.

Напомним, ранее белорусы удостоились одной бронзы. Медаль записал на свой счет Ариан Тютрин в весе до 57 килограммов.