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В Гомеле стартовал Кубок Беларуси по боксу. В первый день провели предварительные бои

05 октября 2021 20:22
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Новости Беларуси. В Гомеле стартовал Кубок Республики Беларусь по боксу среди мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Гомеле стартовал Кубок Беларуси по боксу. В первый день провели предварительные бои-1

В первый день соревнований состоялись предварительные бои и церемония открытия. Полуфинальные и финальные поединки ожидаются 8 и 9 октября. Состязания проводятся в закрытом режиме без зрителей. Для всех желающих увидеть турнир организована онлайн-трансляция на интернет-площадке Белорусской федерации бокса.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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