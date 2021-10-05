В Китае стартовали тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм

Тестовые соревнования к зимним Играм в Пекине стартовали в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивные мероприятия и тренировочные лагеря пройдут в трех городах и продолжатся с 5 по 31 октября.

Особое внимание уделят подготовке турниров по биатлону, конькобежному спорту, керлингу, скелетону, санному спорту и хоккею. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали разыграют в 109 дисциплинах.