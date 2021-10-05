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В Китае стартовали тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм

05 октября 2021 19:41
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Тестовые соревнования к зимним Играм в Пекине стартовали в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивные мероприятия и тренировочные лагеря пройдут в трех городах и продолжатся с 5 по 31 октября.  

В Китае стартовали тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм-1

Особое внимание уделят подготовке турниров по биатлону, конькобежному спорту, керлингу, скелетону, санному спорту и хоккею. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали разыграют в 109 дисциплинах.  

В Китае стартовали тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм-4

Впервые на главном турнире четырехлетия будут представлены соревнования в женском слоупстайле, мужском и женском сноуборде, смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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