Футболисты борисовского БАТЭ нанесли поражение «Слуцку»

При этом начали противостояние хозяева провально, уступая аутсайдеру два мяча. Однако уже к перерыву они смогли восстановить паритет. После антракта «сахарники» в третий раз вышли вперед. Но удержать нужный счет вновь не получилось. Вначале забил Денис Лаптев, а затем Дмитрий Антилевский поверг «Слуцк» в уныние. К слову, форвард по итогам дуэли оформил первый в карьере хет-трик. Таким образом, претендентов на золото осталось двое. Причем «Динамо» имеет матч в запасе. Бронзу оспаривают пять коллективов.