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Футболисты борисовского БАТЭ нанесли поражение «Слуцку»

30 октября 2023 12:18
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Красивую победу в матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу одержал БАТЭ. Борисовский клуб нанес поражение «Слуцку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты борисовского БАТЭ нанесли поражение «Слуцку»-1

При этом начали противостояние хозяева провально, уступая аутсайдеру два мяча. Однако уже к перерыву они смогли восстановить паритет. После антракта «сахарники» в третий раз вышли вперед. Но удержать нужный счет вновь не получилось. Вначале забил Денис Лаптев, а затем Дмитрий Антилевский поверг «Слуцк» в уныние. К слову, форвард по итогам дуэли оформил первый в карьере хет-трик. Таким образом, претендентов на золото осталось двое. Причем «Динамо» имеет матч в запасе. Бронзу оспаривают пять коллективов.

# Футбол Беларуси # Денис Лаптев # Фотофакт

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