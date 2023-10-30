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Белорусы провели очередные матчи в НХЛ

30 октября 2023 12:20
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Егор Шарангович, Илья Соловьев и Алексей Протас выходили на лед этой ночью в Национальной хоккейной лиге. Никому из них пополнить бомбардирскую копилку не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы провели очередные матчи в НХЛ-1

Шарангович и Соловьев приняли участие в «Классике Наследия». Это принципиальная дуэль с «Эдмонтоном» на открытом воздухе. «Пламенные» уступили – 2:5. Статистика белорусов такова: Шарангович – 9 минут 23 секунды времени, 2 силовых приема и показатель полезности -1. Айс-тайм защитника Соловьева составил 16,36, все те же два хита и -3 полезности.

Белорусы провели очередные матчи в НХЛ-4

Алексей Протас действовал в четвертом звене «Вашингтона». «Столичники» обыграли «Сан-Хосе» – 3:1. Отечественный нападающий покатался 7 минут 30 секунд, дважды угрожал воротам оппонента и завершил матч с нулевым показателем полезности.

# Хоккей Беларуси # Егор Шарангович # Илья Соловьев # Алексей Протас # Фотофакт

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