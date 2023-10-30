Белорусы провели очередные матчи в НХЛ

Егор Шарангович, Илья Соловьев и Алексей Протас выходили на лед этой ночью в Национальной хоккейной лиге. Никому из них пополнить бомбардирскую копилку не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович и Соловьев приняли участие в «Классике Наследия». Это принципиальная дуэль с «Эдмонтоном» на открытом воздухе. «Пламенные» уступили – 2:5. Статистика белорусов такова: Шарангович – 9 минут 23 секунды времени, 2 силовых приема и показатель полезности -1. Айс-тайм защитника Соловьева составил 16,36, все те же два хита и -3 полезности.