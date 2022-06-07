Прямой эфир

Теннис. Соболенко и Ивашко вышли в 1/8 финала турнира в Нидерландах

07 июня 2022 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории 250 в Хертогенбосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко и Ивашко вышли в 1/8 финала турнира в Нидерландах-1

В первом круге наша теннисистка нанесла поражение украинке Катерине Байндль со счетом 6:4, 6:1. Во втором раунде Соболенко встретится с представительницей Нидерландов Арианной Хартоно. Илья Ивашко на этом же турнире в поединке 1/16 финала одолел американца Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:7, 6:1 и во втором круге сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

# Теннис # Маккензи Макдональд # Эмиль Руусувуори # Арианна Хартоно # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Катерина Байндль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Федерация хоккея Беларуси утвердила новый формат проведения соревнований
07 июня 2022 20:21

Федерация хоккея Беларуси утвердила новый формат проведения соревнований

Сергей Рутенко об обжаловании решения ITF: «Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию»
07 июня 2022 19:54

Сергей Рутенко об обжаловании решения ITF: «Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию»

Найти новых звёздочек. В Минске проходит футбольный турнир «Кожаный мяч» среди младшей группы
07 июня 2022 16:43

Найти новых звёздочек. В Минске проходит футбольный турнир «Кожаный мяч» среди младшей группы