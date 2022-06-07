Теннис. Соболенко и Ивашко вышли в 1/8 финала турнира в Нидерландах

В первом круге наша теннисистка нанесла поражение украинке Катерине Байндль со счетом 6:4, 6:1. Во втором раунде Соболенко встретится с представительницей Нидерландов Арианной Хартоно. Илья Ивашко на этом же турнире в поединке 1/16 финала одолел американца Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:7, 6:1 и во втором круге сыграет с финном Эмилем Руусувуори.