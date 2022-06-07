Найти новых звёздочек. В Минске проходит футбольный турнир «Кожаный мяч» среди младшей группы

Новости Беларуси. Кто представит Минск в финале республиканских соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе, узнаем 10 июня. Сейчас ребята в процессе борьбы за путевки в главный финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два заветных пропуска оспаривают восемь команд. Пока фавориты не определились, однако можно смело констатировать, что каждый участник этого удивительного турнира обожает футбол.

Татьяна Шейнич: Если закроешь глаза, будет еще более переживательно, страшно. А так мы во всеоружии, все свои эмоции, держим кулачки и болеем за нашу команду.

Четвертому номеру команды Заводского района может позавидовать сам Месси, Левандовски и уж точно Роналду. Он на минском поле в меньшинстве. У 10-летнего Алексея на турнире «Кожаный мяч» внушительная армия болельщиков, среди которых любимая бабушка. Она всю жизнь посвятила медицине, но отлично разбирается в современном футболе.

Надежда Гацукович: Наш белорусский футбол есть и будет в будущем самый лучший.

Вообще-то, у бабушки три внука-близнеца, но только младший хочет стать футболистом. «Кожаный мяч» – турнир, который воплощает детские мечты. На групповой стадии ребята играют по круговой системе, в активе команд значатся и победы, и поражения. Здесь главное – бесценный опыт игры.

Илья Троцюк, защитник команды Первомайского района: Хочу дальше продолжать заниматься и играть, участвовать в турнирах и выигрывать. Мне нравится эта игра, я очень много смотрю, мои родители любят футбол. Мой папа очень любит футбол.

Григорий Корень, нападающий команды Первомайского района:

Футбол – это игра, каждый в ней побеждает и проигрывает. Поэтому я не расстраиваюсь. Супер, что я здесь, на «Кожаном мяче».

Из года в год «Кожаный мяч» дает возможность сотням мальчишек и девочкам, которые не являются воспитанниками специализированных спортивных школ, проявить себя, а тренерам – найти новых звездочек. Ведь детский спорт – это фундамент больших побед, и очень важно не пропустить таланты.