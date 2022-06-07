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Сергей Рутенко об обжаловании решения ITF: «Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию»

07 июня 2022 19:54
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Новости Беларуси. Белорусская федерация тенниса подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и планирует обжаловать решение Международной теннисной федерации о приостановлении членства в ITF, а также об отстранении белорусских сборных от участия в крупнейших командных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Рутенко об обжаловании решения ITF: «Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию»-1

Международная федерация ратифицировала приостановку членства нашей теннисной федерации в ITF. Белорусская сторона продолжает работу на всех уровнях, отстаивая интересы наших спортсменов, и надеется на благоприятное решение вопроса. Об этом заявил председатель федерации тенниса Беларуси Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко об обжаловании решения ITF: «Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию»-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Мы просим международный спортивный арбитраж рассмотреть восстановление в правах наших атлетов, наших спортсменов. Мы просим, чтобы нас допустили участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Также просим, чтобы нам дали возможность вновь проводить международные детские турниры на территории Республики Беларусь, у нас дома.

Первый шаг сделан, теперь будем смотреть реакцию. Также мы оставили возможность для мирового соглашения, но этот выбор уже будет за Международной федерацией, чтобы была возможность без суда договориться и все-таки восстановить в правах нашу федерацию и наших спортсменов.

# Теннис # Сергей Рутенко # Фотофакт

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