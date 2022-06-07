Федерация хоккея Беларуси утвердила новый формат проведения соревнований

Новости Беларуси. Исполком Федерации хоккея Беларуси утвердил новый формат проведения чемпионата и Кубка страны. В следующем сезоне национальное первенство будет проводиться в пять кругов без деления на шестерки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матч открытия сезона состоится 31 августа, а финальная серия завершится не позднее 23 апреля 2023 года.

С учетом создания в Беларуси клуба Молодежной хоккейной лиги и во избежание конфликта интересов принята концепция изменений по заявке команды на матч. Минимальная должна составлять 20 спортсменов. Из них должно быть не менее одного вратаря, имеющего права выступать за сборную страны, не менее четырех полевых игроков в возрасте до 27 лет и не менее трех полевых игроков в возрасте до 23 лет.

Кубок Салея в следующем сезоне будет проводиться в два этапа – групповой раунд и второй этап с полуфиналами и финалом. По итогам первого раунда победители автоматически попадут в «финал четырех», остальные путевки будут разыграны в полуфиналах.