Теннис. Соболенко и Азаренко впервые за два года вышли на корт в паре

Новости Беларуси. В Германии начался травяной сезон. В парном разряде турнира в Берлине стартовали Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Новости Беларуси. В Германии начался травяной сезон. В парном разряде турнира в Берлине стартовали Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Отметим, две сильнейшие белорусские теннисистки объединились в пару впервые за два года. В первом круге наши девушки за час разобрались с чешским тандемом двух Каролин (Муховой и Плишковой) – 6:1, 6:3. В четвертьфинале Соболенко и Азаренко сразятся с американо-хорватской парой Роджерс – Мартич.
Обе белоруски заявились и в личный турнир.
Еще один наш соотечественник, Илья Ивашко, стартовал на соревнованиях в Галле. Правда, зачехлить ракетку пришлось уже в первом круге, на пути белоруса встал Роджер Федерер. К чести, Илье удалось навязать швейцарцу борьбу. В первом сете Ивашко уступил лишь на тай-брейке, а во втором взял пять геймов. Тем не менее поражение – 6:7, 5:7.