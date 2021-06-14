Теннис. Соболенко и Азаренко впервые за два года вышли на корт в паре

Новости Беларуси. В Германии начался травяной сезон. В парном разряде турнира в Берлине стартовали Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Отметим, две сильнейшие белорусские теннисистки объединились в пару впервые за два года. В первом круге наши девушки за час разобрались с чешским тандемом двух Каролин (Муховой и Плишковой) – 6:1, 6:3. В четвертьфинале Соболенко и Азаренко сразятся с американо-хорватской парой Роджерс – Мартич. Обе белоруски заявились и в личный турнир.