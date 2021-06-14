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Теннис. Соболенко и Азаренко впервые за два года вышли на корт в паре

14 июня 2021 21:27
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Новости Беларуси. В Германии начался травяной сезон. В парном разряде турнира в Берлине стартовали Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Теннис. Соболенко и Азаренко впервые за два года вышли на корт в паре-1

Отметим, две сильнейшие белорусские теннисистки объединились в пару впервые за два года. В первом круге наши девушки за час разобрались с чешским тандемом двух Каролин (Муховой и Плишковой) – 6:1, 6:3. В четвертьфинале Соболенко и Азаренко сразятся с американо-хорватской парой Роджерс – Мартич.

Обе белоруски заявились и в личный турнир.

Теннис. Соболенко и Азаренко впервые за два года вышли на корт в паре-4

Еще один наш соотечественник, Илья Ивашко, стартовал на соревнованиях в Галле. Правда, зачехлить ракетку пришлось уже в первом круге, на пути белоруса встал Роджер Федерер. К чести, Илье удалось навязать швейцарцу борьбу. В первом сете Ивашко уступил лишь на тай-брейке, а во втором взял пять геймов. Тем не менее поражение – 6:7, 5:7.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Каролина Мухова # Каролина Плишкова # Шелби Роджерс # Петра Мартич # Роджер Федерер # Илья Ивашко # Фотофакт

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