Теннис. Саснович вышла в 1/16 турнира в Майами. 26 марта она сыграет с Бегу, которая победила Соболенко

Она вышла в 1/16 финала. Во втором круге белоруска в двух сетах одолела представительницу России, 29 в топе Дарью Касаткину, со счетом 7:5, 6:4. Поединок выдался упорным, но Александра вновь продемонстрировала свое умение собираться в нужный момент и добыла важную викторию. Отметим, на американском корте могло случиться белорусское дерби. Но Арине Соболенко не удалось обыграть свою соперницу.

Она до сих пор не может преодолеть полосу поражений. Пятая ракетка мира завершила свое выступление на стадии 1/32, где она в двух сетах уступила Ирине-Камелии Бегу – 4:6, 4:6. Рейтинг теннисисток отличался. Румынка в мировой классификации расположилась на 70 позиции. Однако борьба получилась непримиримой. Арина дважды отдала свою подачу. Бегу себе такой роскоши не позволила, а ухватилась за возможность победить. Что у нее и получилось. Ей удалось спасти все возникшие у нашей спортсменки брейк-поинты и допустить меньше ошибок в матче. А вот Соболенко не смогла оформить ни одного брейка и сделала 8 двойных. Противостояние Саснович – Бегу состоится 26 марта.