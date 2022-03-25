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Теннис. Саснович вышла в 1/16 турнира в Майами. 26 марта она сыграет с Бегу, которая победила Соболенко

25 марта 2022 20:25
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Александра Саснович продолжает побеждать на статусном турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Саснович вышла в 1/16 турнира в Майами. 26 марта она сыграет с Бегу, которая победила Соболенко-1

Она вышла в 1/16 финала. Во втором круге белоруска в двух сетах одолела представительницу России, 29 в топе Дарью Касаткину, со счетом 7:5, 6:4. Поединок выдался упорным, но Александра вновь продемонстрировала свое умение собираться в нужный момент и добыла важную викторию. Отметим, на американском корте могло случиться белорусское дерби. Но Арине Соболенко не удалось обыграть свою соперницу.

Теннис. Саснович вышла в 1/16 турнира в Майами. 26 марта она сыграет с Бегу, которая победила Соболенко-4

Она до сих пор не может преодолеть полосу поражений. Пятая ракетка мира завершила свое выступление на стадии 1/32, где она в двух сетах уступила Ирине-Камелии Бегу – 4:6, 4:6. Рейтинг теннисисток отличался. Румынка в мировой классификации расположилась на 70 позиции. Однако борьба получилась непримиримой. Арина дважды отдала свою подачу. Бегу себе такой роскоши не позволила, а ухватилась за возможность победить. Что у нее и получилось. Ей удалось спасти все возникшие у нашей спортсменки брейк-поинты и допустить меньше ошибок в матче. А вот Соболенко не смогла оформить ни одного брейка и сделала 8 двойных. Противостояние Саснович – Бегу состоится 26 марта.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Дарья Касаткина # Ирина-Камелия Бегу # Фотофакт

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