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ЧБ по футболу. Как прошёл первый матч 20-го тура?

20 августа 2021 18:43
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Новости Беларуси. Матчем между «Слуцком» и «Витебском» стартовала программа 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции будет три игровых дня.

ЧБ по футболу. Как прошёл первый матч 20-го тура?-1

В первом круге, что естественно, турнирные пути клубов уже пересекались. Тогда сильнейший выявлен не был – ничья 0:0. Нынче же зрители вправе были ожидать забитых мячей. И главным образом потому, что в генеральной классификации клубы разделяет пропасть. «Северяне» – середняки, располагаются на 7-й позиции. У «Слуцка» ситуация значительно хуже – незавидное 13-е место.

ЧБ по футболу. Как прошёл первый матч 20-го тура?-4

В итоге сильнее был «Витебск» – 2:1. Полная цифровая картина тура выше.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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