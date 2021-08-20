ЧБ по футболу. Как прошёл первый матч 20-го тура?

Новости Беларуси. Матчем между «Слуцком» и «Витебском» стартовала программа 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции будет три игровых дня.

В первом круге, что естественно, турнирные пути клубов уже пересекались. Тогда сильнейший выявлен не был – ничья 0:0. Нынче же зрители вправе были ожидать забитых мячей. И главным образом потому, что в генеральной классификации клубы разделяет пропасть. «Северяне» – середняки, располагаются на 7-й позиции. У «Слуцка» ситуация значительно хуже – незавидное 13-е место.