Теннис. Россияне и белорусы не выступят на Уимблдоне. В их числе Соболенко и Азаренко

Россияне и белорусы не выступят на Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ассоциация лаун-тенниса Великобритании выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса, согласно которому российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе на Уимблдоне.

Решение касается как взрослых турниров, так и соревнований юниоров. Изначально оргкомитет собирался вынести решение в середине мая, когда подаются заявочные списки. Однако вердикт был объявлен досрочно. Из белорусских теннисистов на Уимблдоне не сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которые занимают в рейтинге 4-е и 18-е места соответственно.

Также открытый чемпионат Великобритании пропустят четверо россиян, которые находятся в топ-30 рейтинга ATP, среди которых вторая ракетка мира Даниил Медведев. У женщин не смогут принять участие в турнире пять российских спортсменок.

Напомним, Уимблдон пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном – австралийка Эшли Барти.