Волейбол. «Минчанка» проиграла «Ленинградке» в российской суперлиге

Это тот случай, когда что-либо прогнозировать было неимоверно сложно. И прежде всего из-за стихийности северянок. Обладая весьма солидным подбором исполнительниц, дружина явно выступает не в полную силу. И по именам, и по бюджету «Ленинградка» должна быть где-то около призовой тройки. Но на данный момент она только 7-я. Нестабильность – вот в чем подвох. Российские волейболистки в одном матче могут громить чемпионок в одну калитку, а в другом всухую проиграть закоренелому аутсайдеру. Команда настроения. К сожалению для нас, оно оказалось приподнятым.

«Ленинградка» взяла первый и второй сеты – 21:18, дала слабину в третьем – 21:25, но сумела победить в четвертом – 25:22. Впрочем, нужно отметить и белорусок. Ни в одной из партий они не провалились, невзирая на силу соперника. Правда, плей-офф остается только в мечтах.