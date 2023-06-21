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Теннис. Результаты белорусок на турнире в Берлине

21 июня 2023 12:26
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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире категории 500 в Берлине, обыграв в первом матче россиянку Веру Звонареву со счетом 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Результаты белорусок на турнире в Берлине-1

Белоруска уверенно провела этот матч и играла достаточно мощно с небольшим количеством ошибок. Вчера, 20 июня, из-за дождей организаторы не раз меняли расписание. В итоге белорусское дерби с участием Виктории Азаренко и Александра Саснович началось поздно вечером. И позже из-за влажного корта и наступления темноты было остановлено. Первый сет оставила за собой Саснович – 6:4. Во второй партии счет – 1:1. Сегодня сильнее оказалась Саснович – 6:4, 6:4. В 1/8 землячка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

# Теннис # Арина Соболенко # Вера Звонарева # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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