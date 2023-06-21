Теннис. Результаты белорусок на турнире в Берлине

Белоруска уверенно провела этот матч и играла достаточно мощно с небольшим количеством ошибок. Вчера, 20 июня, из-за дождей организаторы не раз меняли расписание. В итоге белорусское дерби с участием Виктории Азаренко и Александра Саснович началось поздно вечером. И позже из-за влажного корта и наступления темноты было остановлено. Первый сет оставила за собой Саснович – 6:4. Во второй партии счет – 1:1. Сегодня сильнее оказалась Саснович – 6:4, 6:4. В 1/8 землячка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.