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Теннис. Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

17 марта 2021 19:57
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Новости Беларуси. Белорусская пара Лидия Морозова – Александра Саснович в четвертьфинале престижного теннисного турнира в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге -1

17 марта наш дуэт ровно за час обыграл российский тандем Екатерина Шалимова – Дарья Мишина со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, в 1/4 финала белоруски сыграют с грузино-российским дуэтом Калашникова – Кудрявцева.

Теннис. Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге -4

Стоит отметить, что Александра Саснович продолжает свое восхождение по турнирной сетке и в одиночном разряде. 18 марта в 1/8 финала она встретится с россиянкой, которая на 36 позиций выше в рейтинге – 61-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

# Теннис # Лидия Морозова # Екатерина Шалимова # Дарья Мишина # Оксана Калашникова # Алла Кудрявцева # Дарья Касаткина # Александра Саснович # Фотофакт

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