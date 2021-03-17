Теннис. Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

17 марта наш дуэт ровно за час обыграл российский тандем Екатерина Шалимова – Дарья Мишина со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, в 1/4 финала белоруски сыграют с грузино-российским дуэтом Калашникова – Кудрявцева.

Стоит отметить, что Александра Саснович продолжает свое восхождение по турнирной сетке и в одиночном разряде. 18 марта в 1/8 финала она встретится с россиянкой, которая на 36 позиций выше в рейтинге – 61-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.