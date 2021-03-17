НХЛ. Шайба Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Баффало»

В ночь на 17 марта в Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович, обыграл «Баффало» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий отметился шестой в сезоне шайбой, провел на льду 18 минут и 38 секунд игрового времени и завершил поединок с показателем +1. Благодаря этой победе «Девилз» прервали 11-матчевую серию поражений на своем льду.