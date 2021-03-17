Прямой эфир

НХЛ. Шайба Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Баффало»

17 марта 2021 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ночь на 17 марта в Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович, обыграл «Баффало» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Шайба Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Баффало»-1

Наш нападающий отметился шестой в сезоне шайбой, провел на льду 18 минут и 38 секунд игрового времени и завершил поединок с показателем +1. Благодаря этой победе «Девилз» прервали 11-матчевую серию поражений на своем льду.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Строитель» вышел в финал чемпионата Беларуси. «Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру»
16 марта 2021 19:59

«Строитель» вышел в финал чемпионата Беларуси. «Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру»

Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы
16 марта 2021 17:43

Вера Лапко снялась с мачта теннисного турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге из-за травмы

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы
16 марта 2021 17:42

Хотим завоевать медали как в рапире, так и в сабле: сборная Беларуси по фехтованию на колясках готовится к чемпионату Европы