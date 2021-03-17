ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»

В полуфинальной серии до двух побед «горняки» обыграли «Легион» из Обухово. Подопечные Виктора Бекши управились с соперником в обеих встречах за три сета. Таким образом, в борьбе за титул, как всегда, сойдутся непримиримые соперники – минский «Строитель» и солигорский «Шахтер». Их игры уже давно прозвали белорусским «волейбольным класико».