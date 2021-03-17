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ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»

17 марта 2021 19:53
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Новости Беларуси. Определились все финалисты чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторую путевку завоевал солигорский «Шахтер».

ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»-1

В полуфинальной серии до двух побед «горняки» обыграли «Легион» из Обухово. Подопечные Виктора Бекши управились с соперником в обеих встречах за три сета. Таким образом, в борьбе за титул, как всегда, сойдутся непримиримые соперники – минский «Строитель» и солигорский «Шахтер». Их игры уже давно прозвали белорусским «волейбольным класико».

ЧБ по волейболу. «Шахтёр» обыграл «Легион», в финале он встретится со «Строителем»-4

Первый матч серии до трех побед между этими командами стартует в Солигорске. Игра состоится 27 марта. А вот в борьбе за бронзовые награды «Легион» поборется с гомельской «Энергией».

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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