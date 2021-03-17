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В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»

17 марта 2021 19:45
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Новости Беларуси. В хоккейной экстралиге 17 марта состоялся первый матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Гомелем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В регулярном чемпионате эти команды сыграли между собой семь матчей, и в четырех из них солигорчане были сильнее. Несмотря на отсутствие форвардов «горняков» Андрея Феклистова и Данилы Карабаня – они пропускали матч из-за дисквалификации, «Шахтер» уверенно начал этот поединок и уже в первом периоде дважды забросил «Гомелю», причем шайбы залетели с разницей в 15 секунд. Авторы голов – Роман Крикуненко и Александр Левко.

В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»-1

С самого начала второго периода «рыси» бросились отыгрываться и отквитали одну шайбу – отличился Антон Елисеенко. Но буквально через 30 секунд «Шахтер» усилиями Александра Левко вновь сделал отрыв в две шайбы – 3:1. Конечный счет встречи – 4:3.

В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»-4

Стоит отметить, что следующая игра между этими командами состоится в пятницу, 19 марта.

# Хоккей Беларуси # Андрей Феклистов # Данила Карабань # Роман Крикуненко # Александр Левко # Антон Елисеенко # Фотофакт

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