В полуфинале экстралиги «Шахтёр» вничью сыграл с «Гомелем»

Новости Беларуси. В хоккейной экстралиге 17 марта состоялся первый матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Гомелем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В регулярном чемпионате эти команды сыграли между собой семь матчей, и в четырех из них солигорчане были сильнее. Несмотря на отсутствие форвардов «горняков» Андрея Феклистова и Данилы Карабаня – они пропускали матч из-за дисквалификации, «Шахтер» уверенно начал этот поединок и уже в первом периоде дважды забросил «Гомелю», причем шайбы залетели с разницей в 15 секунд. Авторы голов – Роман Крикуненко и Александр Левко.