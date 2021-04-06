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Теннис. Ивашко вышел во второй круг турнира ATP в Марбелье

06 апреля 2021 19:02
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Новости Беларуси. В испанской Марбелье продолжается грунтовый теннисный турнир ATP. 6 апреля на соревнованиях стартовал наш Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Ивашко вышел во второй круг турнира ATP в Марбелье-1

В матче первого круга белорусу противостоял местный спортсмен Педро Мартинес. После шести геймов в стартовой партии счет был равным, но затем Ивашко оформил два брейка и между ними уверенно взял свою подачу, тем самым доведя сет до победы – 6:3. Вторая партия развивалась уже более нервозно, испанец даже выходил подавать на сет, но свой шанс упустил. В итоге теннисисты доигрались до тай-брейка, в котором удача была на стороне Ильи.

Стоит напомнить, что на другом турнире в Кальяри выступает еще один белорус – Егор Герасимов. 7 апреля на стадии 1/8 финала он сыграет со словенцем Альяжем Бедене.

# Теннис # Илья Ивашко # Педро Мартинес # Егор Герасимов # Альяж Бедене # Фотофакт

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