Теннис. Ивашко вышел во второй круг турнира ATP в Марбелье

В матче первого круга белорусу противостоял местный спортсмен Педро Мартинес. После шести геймов в стартовой партии счет был равным, но затем Ивашко оформил два брейка и между ними уверенно взял свою подачу, тем самым доведя сет до победы – 6:3. Вторая партия развивалась уже более нервозно, испанец даже выходил подавать на сет, но свой шанс упустил. В итоге теннисисты доигрались до тай-брейка, в котором удача была на стороне Ильи.

Стоит напомнить, что на другом турнире в Кальяри выступает еще один белорус – Егор Герасимов. 7 апреля на стадии 1/8 финала он сыграет со словенцем Альяжем Бедене.