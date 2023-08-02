Хоккей. В Беларуси стартовал Кубок Салея – подводим итоги первого дня

Коллективы разделены на две группы по шесть дружин. В своих секстетах команды проведут однокруговой турнир. Победители групп получат прямую путевку в финал четырех. А дружины, занявшие второе и третье места, сыграют в стыковых матчах. В среду, 2 августа, состоялись три поединка. Солигорский «Шахтер» на выезде одержал победу над «Динамо-Молодечно» со счетом 4:3. «Лида» на своей площадке потерпела поражение от столичной «Юности» – 1:6. «Брест» дома принимал гродненский «Неман». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. В овертайме также не выявили победителя. В серии послематчевых пенальти точнее были хоккеисты «Бреста».