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ФК «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью против АЕК и выбыл из квалификации Лиги конференций

02 августа 2023 19:37
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Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» в кипрской Ларнаке провели ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против кипрского АЕК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью против АЕК и выбыл из квалификации Лиги конференций-1

Матч завершился вничью – 1:1. Оба мяча были забиты на последних добавленных минутах. В итоге «Торпедо-БелАЗ» выбывает из борьбы на еврокубках.

# Футбол # Фотофакт

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