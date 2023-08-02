ФК «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью против АЕК и выбыл из квалификации Лиги конференций

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗ» в кипрской Ларнаке провели ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против кипрского АЕК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч завершился вничью – 1:1. Оба мяча были забиты на последних добавленных минутах. В итоге «Торпедо-БелАЗ» выбывает из борьбы на еврокубках.