На II Играх стран СНГ ожидают более 2 тысяч участников

До начала II Игр стран СНГ остаются считаные дни. Минск и все города нашей страны, в которых пройдет мультифорум, полностью готовы и с нетерпением ожидают как участников, так и гостей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 500 спортсменов уже прибыли в Беларусь. Посмотрите , как в Минске встречают участников II Игр стран СНГ.

В Национальный аэропорт начинают постепенно прибывать делегации из разных стран. Хлебосольно встречали сборные Азербайджана и Кыргызстана по художественной гимнастике. Девушки не скрывали своих эмоций от теплого приема и с удовольствием делились ожиданиями от предстоящего форума.

Отметим, грации первыми выйдут на старт мультифорума и начнут соревноваться 4 августа, на день раньше официального открытия. А уже шестого станут известны победительницы и призеры в девяти видах программы. За пьедестал будут бороться сильнейшие гимнастки из 10 стран мира. Турнир пройдет на арене столичного Дворца гимнастики.

Фикрет Г усейнов, заведующий сектором олимпийских и паралимпийских видов спорта М инистерства спорта и молодежи А зербайджана: Большое спасибо сегодня Беларуси за гостеприимство. Очень налажено все, поставлено. И сегодня так с хлебом, с солью встретили наших гимнасток. Я думаю, что и до конца будет так и проходить. Я желаю этим играм очень праздничных, победоносных дней в каждом из финалов. Главное, чтобы победил сильнейший.

Ранним утром среды, 2 августа, в Национальный аэропорт прибыли представители Узбекистана и Туркменистана – порядка 300 человек. Это как официальные лица, так и спортсмены. После горячего приема участники сразу же отправились на места проведения состязаний. А это 10 городов Беларуси.

Фузули Хайруллаев, тренер сборной Узбекистана по пляжному футболу:

Хорошо все организовано, во-первых. Для нас и для всех участников. Всем участникам – чтобы были хорошие результаты! В целом всем удачи. У каждого спортсмена цель – достичь лучшего результата. Тоже приехали участвовать во II Играх стран СНГ. Покажем свои лучшие качества, конечно.

В Беларусь уже прибыли около 500 участников. Всего ожидается более двух тысяч спортсменов, которые разыграют награды в 20 видах спорта. Как олимпийских, так и не олимпийских.