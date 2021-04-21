Теннис. Илья Ивашко уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко покидает турнир в Барселоне, но делает это с высоко поднятой головой: наш спортсмен смог напрячь самого Рафаэля Надаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок второго круга против короля грунта начался для белоруса как нельзя лучше: Илье сходу удалось сделать брейк. Во всей партии Ивашко так ни разу и не проиграл свою подачу, а в девятом гейме снова забрал чужую, закрыв сет с первого же сетбола.