Теннис. Илья Ивашко уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко покидает турнир в Барселоне, но делает это с высоко поднятой головой: наш спортсмен смог напрячь самого Рафаэля Надаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко покидает турнир в Барселоне, но делает это с высоко поднятой головой: наш спортсмен смог напрячь самого Рафаэля Надаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок второго круга против короля грунта начался для белоруса как нельзя лучше: Илье сходу удалось сделать брейк. Во всей партии Ивашко так ни разу и не проиграл свою подачу, а в девятом гейме снова забрал чужую, закрыв сет с первого же сетбола.
Вторая партия складывалась уже не так радужно. В ней белорус смог зацепить лишь два гейма. Большую часть решающего сета счет был равным, но все решил единственный брейк Надаля. Таким образом, 6:3, 2:6, 4:6 – в сетке турнира в Барселоне белорусов не осталось.