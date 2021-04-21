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Теннис. Илья Ивашко уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне

21 апреля 2021 19:33
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Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко покидает турнир в Барселоне, но делает это с высоко поднятой головой: наш спортсмен смог напрячь самого Рафаэля Надаля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне-1

Поединок второго круга против короля грунта начался для белоруса как нельзя лучше: Илье сходу удалось сделать брейк. Во всей партии Ивашко так ни разу и не проиграл свою подачу, а в девятом гейме снова забрал чужую, закрыв сет с первого же сетбола.

Теннис. Илья Ивашко уступил Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне-4

Вторая партия складывалась уже не так радужно. В ней белорус смог зацепить лишь два гейма. Большую часть решающего сета счет был равным, но все решил единственный брейк Надаля. Таким образом, 6:3, 2:6, 4:6 – в сетке турнира в Барселоне белорусов не осталось.

# Теннис # Илья Ивашко # Рафаэль Надаль # Фотофакт

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