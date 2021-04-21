Баскетбол. «Цмоки-Минск» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

Первая четверть вышла для «драконов» неплохой, хозяевам даже удалось выиграть отрезок с разницей в один мяч. Однако в дальнейшем игра пошла по привычному для «Цмоков» в банковском турнире сценарию. Три последующие четверти минчане проиграли, в итоге 81:65 в пользу «Химок», и «драконы» терпят 13-е поражение в турнире подряд.