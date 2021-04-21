Баскетбол. «Цмоки-Минск» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» провели последний домашний матч сезона в Единой лиге ВТБ. 21 апреля наши парни принимали подмосковные «Химки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» провели последний домашний матч сезона в Единой лиге ВТБ. 21 апреля наши парни принимали подмосковные «Химки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая четверть вышла для «драконов» неплохой, хозяевам даже удалось выиграть отрезок с разницей в один мяч. Однако в дальнейшем игра пошла по привычному для «Цмоков» в банковском турнире сценарию. Три последующие четверти минчане проиграли, в итоге 81:65 в пользу «Химок», и «драконы» терпят 13-е поражение в турнире подряд.
Заключительный матч сезона в Единой лиге ВТБ подопечные Вергуна проведут 25 апреля в гостях у «Астаны».