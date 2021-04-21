Просуществовала всего двое суток. Футбольная Суперлига объявила о приостановлении деятельности

Этой ночью из числа участников Суперлиги вышли шесть из двенадцати коллективов, первыми об уходе объявили «Челси» и «Манчестер Сити», в течение нескольких часов их примеру последовали и остальные топ-клубы АПЛ. Данные решения были крайне позитивно восприняты фанатами, а сами команды опубликовали официальные извинения. А уже днем 21 апреля состав Суперлиги покинули все итальянские клубы, а также «Атлетико».