Просуществовала всего двое суток. Футбольная Суперлига объявила о приостановлении деятельности

Футбольная Суперлига официально объявила о приостановлении деятельности. Новый турнир просуществовал всего двое суток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футбольная Суперлига официально объявила о приостановлении деятельности. Новый турнир просуществовал всего двое суток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Этой ночью из числа участников Суперлиги вышли шесть из двенадцати коллективов, первыми об уходе объявили «Челси» и «Манчестер Сити», в течение нескольких часов их примеру последовали и остальные топ-клубы АПЛ. Данные решения были крайне позитивно восприняты фанатами, а сами команды опубликовали официальные извинения. А уже днем 21 апреля состав Суперлиги покинули все итальянские клубы, а также «Атлетико».
Таким образом, формально в турнире остались только «Реал» и «Барселона». Впрочем, руководство Суперлиги все еще не отказывается от данного формата и планирует вернуться к идее топ-турнира спустя некоторое время.