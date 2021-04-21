«Не проведём ни одного спарринга до этих матчей». Мужская сборная по волейболу готовится к отбору на Евро-2021

Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу готовится выйти на паркет после длительного перерыва, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас наша команда проводит сбор в Минске, а после сразу же отправится в Венгрию на отборочные игры чемпионата Европы. О настрое команды и соперниках на Евро в сюжете Ирины Петыш. Музыка на полную: так к отбору на чемпионат Европы готовится наша мужская волейбольная сборная. Из колонок – бодрящий рок, но этих парней дополнительно мотивировать не надо: последний официальный матч наша команда проводила аж в 2019 году. Поэтому по соревнованиям соскучились все: и тренеры, и игроки.

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси:

Конечно же, мы к этим играм готовились давно. Должны были сыграть еще в августе, потом перенесли на январь. Но есть как есть, пандемия вносит свои коррективы. К сожалению, мы не проведем ни одного спарринга до этих матчей, мы будем готовиться только здесь, потому что, опять же, пандемия вносит коррективы. Мы не можем ни с кем сыграть, но будем по месту уже. Будем готовиться здесь, наигрывать состав здесь и выходить в Венгрии, так скажем, с чистого листа, с официальным соперником.

Капитаном нашей команды будет игрок «Шахтера» Алексей Кураш: он заменит Сергея Бусела, который не сможет помочь сборной из-за травмы. Всего же в главную команду страны Виктор Бекша вызвал 15 игроков, основной костяк – волейболисты «Шахтера» и «Строителя», также в составе белорусы, выступающие за границей: Владислав Давыскиба и Родион Мискевич. В 2021 году отбор пройдет в измененном формате: команды будут встречаться в рамках двух выездных турниров в Венгрии и Португалии, поэтому домашних игр у белорусов не будет.

Владислав Давыскиба, игрок мужской сборной Беларуси:

Как по мне, особой разницы нет. Конечно, дома болельщики – при своих болельщиках, мне кажется, еще больше ответственности. Ты думаешь, что должен победить, потому что твои зрители за тебя болеют, больше какого-то волнения у кого-то будет.

Виктор Бекша:

На чемпионате Европы слабых команд, по крайней мере в нашей группе, нет. Мало того, мы играем на выезде с венграми и Португалией. Норвежцев мы знаем еще по прошлому отбору, тоже достаточно ровная команда. Ну а лидер – это, конечно же, Португалия. Много игроков играют в чемпионате Франции, чемпионате Польши, Корее. И сам португальский чемпионат достаточно сильный. Конечно же, это самый сильный соперник. Я думаю, с ним нам придется особенно тяжело.