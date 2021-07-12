Теннис. Илья Ивашко прибавил 16 позиций и занял 63-ю строчку в рейтинге АТП

Новости Беларуси. В мужском мировом рейтинге среди белорусских спортсменов заметные изменения. Илья Ивашко прибавил 16 позиций и теперь занимает наивысшую для себя строчку в мировой карьере – он 63-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».