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Теннис. Илья Ивашко прибавил 16 позиций и занял 63-ю строчку в рейтинге АТП

12 июля 2021 18:29
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Новости Беларуси. В мужском мировом рейтинге среди белорусских спортсменов заметные изменения. Илья Ивашко прибавил 16 позиций и теперь занимает наивысшую для себя строчку в мировой карьере – он 63-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко прибавил 16 позиций и занял 63-ю строчку в рейтинге АТП-1

Таким образом, Ивашко стал первой ракеткой Беларуси, обойдя в генеральной классификации Егора Герасимова. К слову, Егор сейчас на 79-м месте.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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