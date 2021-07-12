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Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек

12 июля 2021 09:02
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Поражение сборной Англии на Евро-2020 привело к массовым столкновениям на родине футбола. Фанаты проигравших устроили на улицах Лондона погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек-1

Болельщики опрокидывали урны, жгли файеры и устраивали драки. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. В результате стычек пострадали 19 сотрудников. Задержаны 49 человек.

Неспокойно было и у стадиона «Уэмбли», где прошла финальная игра. Около одного из выходов фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Британцы набрасывались на них группами и избивали.

Фанаты сборной Англии атаковали итальянских болельщиков. Задержаны 49 человек-4

Беспредел на улицах начался еще до начала финального матча. Фанаты-безбилетники попытались штурмом ворваться на арену. В итоге прорвать оцепление им удалось, однако попасть на игру не получилось. 

# Футбол # Фотофакт

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