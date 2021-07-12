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Белорусские волейболистки завершили выступление на ЧМ (U20)

12 июля 2021 15:16
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Новости Беларуси. Волейболистки сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате мира для девушек не старше 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последнем поединке на мировом форуме они уступили команде Италии – 0:3 (23:25, 17:25, 21:25).

Белорусские волейболистки завершили выступление на ЧМ (U20)-1

Ранее наши девушки одержали верх над египтянками – 3:2, но были слабее польских сверстниц – 0:3. Таким образом, белорусская команда покидает чемпионат на третьем месте в квартете.

# Волейбол # Фотофакт

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