Белорусские волейболистки завершили выступление на ЧМ (U20)

Новости Беларуси. Волейболистки сборной Беларуси завершили выступление на чемпионате мира для девушек не старше 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последнем поединке на мировом форуме они уступили команде Италии – 0:3 (23:25, 17:25, 21:25).