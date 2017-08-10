Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона

Новости Беларуси. Девушки из баскетбольной сборной U-16 продолжают неудачные выступления на чемпионате Европы в своей возрастной категории. В среду они потерпели поражение от сверстниц из Хорватии – 43:61, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В распоряжении у нашей команды есть еще два матча, чтобы спастись от вылета из элитного дивизиона. Для сохранения прописки нужно выигрывать оба.