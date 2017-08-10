Прямой эфир

Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона

10 августа 2017 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Девушки из баскетбольной сборной U-16 продолжают неудачные выступления на чемпионате Европы в своей возрастной категории. В среду они потерпели поражение от сверстниц из Хорватии – 43:61, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проиграв команде Хорватии, женская сборная Беларуси по баскетболу U-16 оказалась на грани вылета из элитного дивизиона-1

В распоряжении у нашей команды есть еще два матча, чтобы спастись от вылета из элитного дивизиона. Для сохранения прописки нужно выигрывать оба.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Во втором матче предквалификации чемпионата мира по баскетболу мужская сборная Беларуси обыграла дома португальцам
10 августа 2017 05:46

Во втором матче предквалификации чемпионата мира по баскетболу мужская сборная Беларуси обыграла дома португальцам

Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»
09 августа 2017 17:41

Лучший второй раз подряд: «Реал-Мадрид» защитил Суперкубок Европы по футболу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Три турнира подряд и призовой фонд в $15 тысяч: в Минске проходят профессиональные мужские соревнования категории «фьючерс»
09 августа 2017 17:31

Три турнира подряд и призовой фонд в $15 тысяч: в Минске проходят профессиональные мужские соревнования категории «фьючерс»