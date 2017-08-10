26-ой открытый Чемпионат Беларуси по классическому парашютизму к 90-летию ДОСААФ прошёл в Витебске

В начале августа небо над Витебском было в буквальном смысле оккупировано любителями свободного полёта. Там проходил 26-ой открытый Чемпионат Беларуси по классическому парашютизму к 90-летию ДОСААФ. Подробнее о прошедшем мероприятии – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Калмыков, главный тренер национальных и сборных команд Республики Беларусь по авиационным и техническим видам спорта, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Илья Поздняков, чемпион Республики Беларусь по классическому парашютизму, мастер спорта международного класса, Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ Республики Беларусь.