Теннис. Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Китае

Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Шэньчжэне. В полуфинальном поединке его соперником стал португалец Нуно Боргес, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сказался класс оппонента: Егор в рейтинге – 503-й, его визави – 85-й. Как итог, поражение – 2:6; 1:6.

Александра Саснович вышла в финал парного разряда турнира категории 250 в Гонконге. Белоруска играла в тандеме с Оксаной Калашниковой из Грузии.

Лидия Морозова в тандеме с Катажиной Питер уступила дуэту Тан/Цао – 7-6, 3-6, 6-10. По ходу первого сета белорусско-польский дуэт лидировал с солидным преимуществом, но реализовать возможности не получилось.