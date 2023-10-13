В Минске начался международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Также в Минск приехали грации из России, Казахстана, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов. Данные соревнования – традиционные. Сейчас они проводятся в юбилейный, 20 раз. И ежегодно собирают сильнейших гимнасток. В первый день стартовала программа олимпийского вида – многоборья. Свои выступления представили наши примы – Алина Горносько и Анастасия Салос. Девушки восстановились после травм и готовы к борьбе за награды.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художе ственной гимнастике:

Этот турнир 20-й. Но в этом году много очень юбилеев. И 30-летие ассоциации гимнастики, и 35 лет завоевания олимпийской медали. Поэтому как бы юбилеи такие очень огромные, я очень рада, что в именно в этом году проводятся соревнования. Приятно, что выступают все наши замечательные звездочки. Конечно, год не очень легкий для всех спортсменов, но они держат себя в хорошей, отличной форме, и мне бы хотелось, чтобы все насладились их выступлением, поддержали. Это была бы самая приятная для всех: и для меня, и для всех зрителей.