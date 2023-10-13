В Минске начался международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

В столичном Дворце художественной гимнастики сегодня начался международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают все лидеры нашей сборной.
В столичном Дворце художественной гимнастики сегодня начался международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают все лидеры нашей сборной.
Также в Минск приехали грации из России, Казахстана, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов. Данные соревнования – традиционные. Сейчас они проводятся в юбилейный, 20 раз. И ежегодно собирают сильнейших гимнасток. В первый день стартовала программа олимпийского вида – многоборья. Свои выступления представили наши примы – Алина Горносько и Анастасия Салос. Девушки восстановились после травм и готовы к борьбе за награды.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художе ственной гимнастике:
Этот турнир 20-й. Но в этом году много очень юбилеев. И 30-летие ассоциации гимнастики, и 35 лет завоевания олимпийской медали. Поэтому как бы юбилеи такие очень огромные, я очень рада, что в именно в этом году проводятся соревнования. Приятно, что выступают все наши замечательные звездочки. Конечно, год не очень легкий для всех спортсменов, но они держат себя в хорошей, отличной форме, и мне бы хотелось, чтобы все насладились их выступлением, поддержали. Это была бы самая приятная для всех: и для меня, и для всех зрителей.
Соревнования продолжатся в субботу, 14 октября. В этот день станут известны победители многоборья. На данный момент уверенное лидерство среди сеньорок захватила Алина Горносько. У юниорок – Николь Леута. Завершится международный турнир в воскресенье, 15 октября, финалами отдельных видов. Отметим, что по итогам всех выступлений станут известны и триумфаторы в командном первенстве.