Хоккеисты минского «Динамо» уступили игрокам СКА в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» прервали свою победную серию в КХЛ. «Зубры» уступили игрокам СКА со счетом 2:3. Матч прошел в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С данным оппонентом у белорусской команды насыщенная история личных встреч. В последний раз коллективы встречались в начале октября. И тогда дома викторию праздновала белорусская команда. Сегодня на глазах родных болельщиков «армейцы» намеревались взять реванш. Нашим парням же было важно вновь набрать очки. Выездная серия минчан продолжается.