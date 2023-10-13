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Хоккеисты минского «Динамо» уступили игрокам СКА в КХЛ

13 октября 2023 20:09
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Хоккеисты минского «Динамо» прервали свою победную серию в КХЛ. «Зубры» уступили игрокам СКА со счетом 2:3. Матч прошел в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» уступили игрокам СКА в КХЛ-1

С данным оппонентом у белорусской команды насыщенная история личных встреч. В последний раз коллективы встречались в начале октября. И тогда дома викторию праздновала белорусская команда. Сегодня на глазах родных болельщиков «армейцы» намеревались взять реванш. Нашим парням же было важно вновь набрать очки. Выездная серия минчан продолжается.

В воскресенье, 15 октября, они сыграют против «Салавата Юлаева».

# Хоккей # Фотофакт

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