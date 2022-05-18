Теннис. Егор Герасимов не смог добраться до финала квалификации Roland Garros

22 мая в Париже стартует основная сетка второго турнира серии Большого шлема Roland Garros, который проводится на грунтовых кортах. Жеребьевка состоится в четверг, 19 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот в квалификации заявлены были два представителя Беларуси, которые метили в основу. 18 мая Егор Герасимов во втором круге отбора встретился с представителем Венгрии Жомбором Пирошем, игрок третьей сотни. Встреча выдалась непростой. Первый сет Егор уступил 4:6, второй также остался за венгром.

Юлия Готовко также во втором круге скрестит ракетку, но с представительницей Японии Нао Хибино.