Прямой эфир

Теннис. Егор Герасимов не смог добраться до финала квалификации Roland Garros

18 мая 2022 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

22 мая в Париже стартует основная сетка второго турнира серии Большого шлема Roland Garros, который проводится на грунтовых кортах. Жеребьевка состоится в четверг, 19 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов не смог добраться до финала квалификации Roland Garros-1

А вот в квалификации заявлены были два представителя Беларуси, которые метили в основу. 18 мая Егор Герасимов во втором круге отбора встретился с представителем Венгрии Жомбором Пирошем, игрок третьей сотни. Встреча выдалась непростой. Первый сет Егор уступил 4:6, второй также остался за венгром.

Юлия Готовко также во втором круге скрестит ракетку, но с представительницей Японии Нао Хибино.

# Теннис # Егор Герасимов # Жомбор Пирош # Юлия Готовко # Нао Хибино # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открытый ЧР по пляжному волейболу. Белорусский дуэт обыграл пару Кислицын/Сабаев
18 мая 2022 12:16

Открытый ЧР по пляжному волейболу. Белорусский дуэт обыграл пару Кислицын/Сабаев

Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» стартовал в Беларуси
17 мая 2022 19:41

Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» стартовал в Беларуси

«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока
17 мая 2022 15:56

«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока