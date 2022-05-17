«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси:

Я очень благодарен ребятам за то, как они работали. Это всегда сложный момент для тренера – тяжелые принимать решения. Но от этого никуда не уйдешь. Подбодрили ребят, у них все впереди. Я думаю, что будут еще турниры. У них будут все шансы для этого. Я думаю, что они получили неплохой урок. Главное, чтобы они не опускали руки, чтобы разозлились на меня, на коллег, на тренеров и доказали, что это было ошибкой.