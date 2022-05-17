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«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока

17 мая 2022 15:56
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает планомерную подготовку к международному турниру, который пройдет в России на излете мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока-1

Накануне наши хоккеисты провели на «Чижовка-Арене» двусторонний матч. Также были сыграны овертайм и серия буллитов. По итогам двустороннего поединка в команде состоялся первый отсев. Расположение белорусской сборной покинули нападающие Кирилл Малащенко, Александр Муромцев, Илья Шуринов и защитник Николай Филанович.  

«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока-4

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси:  
Я очень благодарен ребятам за то, как они работали. Это всегда сложный момент для тренера – тяжелые принимать решения. Но от этого никуда не уйдешь. Подбодрили ребят, у них все впереди. Я думаю, что будут еще турниры. У них будут все шансы для этого. Я думаю, что они получили неплохой урок. Главное, чтобы они не опускали руки, чтобы разозлились на меня, на коллег, на тренеров и доказали, что это было ошибкой.  

«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока-7

Напомним, турнир в Сочи пройдет с 25 по 30 мая. Соперниками команды Сергея Стася станут юниорская, а также две молодежные сборные России.  

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Кирилл Малащенко # Александр Муромцев # Илья Шуринов # Николай Филанович # Фотофакт

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