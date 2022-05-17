«Это всегда сложный момент». После отсева молодёжную сборную Беларуси по хоккею покинули четыре игрока

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает планомерную подготовку к международному турниру, который пройдет в России на излете мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает планомерную подготовку к международному турниру, который пройдет в России на излете мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне наши хоккеисты провели на «Чижовка-Арене» двусторонний матч. Также были сыграны овертайм и серия буллитов. По итогам двустороннего поединка в команде состоялся первый отсев. Расположение белорусской сборной покинули нападающие Кирилл Малащенко, Александр Муромцев, Илья Шуринов и защитник Николай Филанович.
Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси:
Я очень благодарен ребятам за то, как они работали. Это всегда сложный момент для тренера – тяжелые принимать решения. Но от этого никуда не уйдешь. Подбодрили ребят, у них все впереди. Я думаю, что будут еще турниры. У них будут все шансы для этого. Я думаю, что они получили неплохой урок. Главное, чтобы они не опускали руки, чтобы разозлились на меня, на коллег, на тренеров и доказали, что это было ошибкой.
Напомним, турнир в Сочи пройдет с 25 по 30 мая. Соперниками команды Сергея Стася станут юниорская, а также две молодежные сборные России.