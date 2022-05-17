Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Любимый футбольный турнир всех мальчишек, а теперь уже и девчонок, «Кожаный мяч – 2022» стартовал. По всей Беларуси проходят отборочные этапы этих увлекательных соревнований, об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особый накал страстей сейчас в Вилейке и Логойске. Там ребята старшей и средней возрастных групп дошли до областного финала. Теперь определяют дружины, которые представят их регионы на главном старте республиканских соревнований. На одно место претендуют сразу шесть команд.

Михаил Быков, педагог Центра творчества детей и молодежи: Кто-то запишется в детско-юношеские спортивные школы, кто-то начнет чаще выходить во двор, сейчас это проблематично у нас. В связи с растущими технологиями дети в большинстве случаев сидят в мобильных телефонах. «Кожаный мяч» проводится для любителей футбола детского. Некоторые, особенно младший возраст, 12-13 лет, могут в дальнейшем идти записываться в специализированные школы и заниматься в дальнейшем профессиональным уже футболом.

Ярослав Тростенецкий, игрок команды г. Жодино:

Я, честно, волнуюсь. Наша команда не волнуется, просто хорошее настроение, хотим выиграть. На настроении поиграть просто.

Отметим, что турнир проходит под патронажем Президентского спортивного клуба. Финальная серия состоится в столице в сентябре.