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Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании

18 сентября 2021 12:02
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Новости Беларуси. Хорошие новости из Копенгагена, где проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. У наших спортсменов – три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании-1

Елена Ноздрева и Надежда Макарченко в гребле на каноэ на 500-метровке показали второй результат и завоевали серебро.

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании-3

Байдарочник Олег Юреня на дистанции 1 000 метров занял третье место. Кроме того, бронзовый результат Елена Ноздрева показала в гребле на каноэ на 500 метров.

# Гребля # Елена Ноздрёва # Надежда Макарченко # Олег Юреня # Фотофакт

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