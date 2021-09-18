Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании

Новости Беларуси. Хорошие новости из Копенгагена, где проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. У наших спортсменов – три медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Ноздрева и Надежда Макарченко в гребле на каноэ на 500-метровке показали второй результат и завоевали серебро.